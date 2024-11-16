【北京＝川瀬大介】中国政府の台湾政策担当部門は１５日、中国海警局に違法操業の疑いで７月に拿捕（だほ）された台湾漁船の船長が同日付で台湾に送還されたと明らかにした。「関係部門による法に基づく処罰」を終えたという。漁船は、中国福建省沖にある台湾の離島・金門島付近の海域で拿捕された。台湾が管轄する水域外で操業中だった。船長を除くインドネシア国籍を含む船員４人は８月に送還されていた。