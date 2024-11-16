ウクライナ紛争について「24時間以内に終わらせる」と主張したトランプ次期大統領に対し「まともにとりあう必要は無い」と突き返したプーチン政権。ロシア国内で市民が反戦の声を上げても、たちまち制圧されてしまいます。なぜこうした厳しい対応をとるようになったのか？秘密警察時代のプーチン氏の原点に迫ります。【写真で見る】東ドイツ“秘密警察”で活動プーチン氏の「職員証」6年前に見つかったプーチン氏の“秘密警察”