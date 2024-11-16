「SNSのフェチ天使」の異名で知られ、グラビアアイドルや実業家として活躍するくりえみ（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。「1カ月ぶりにシャワーに入れる」と喜びをつづった。くりえみは先月18日に自身のX（旧ツイッター）で、日本から米サンフランシスコへ向かうの飛行機の中で約1カ月前に受けた体のしこりを取る手術の傷が開いてしまったことを告白。その後、感染症に罹患し、手術を経て、21日には「飛行機の中