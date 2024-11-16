年末商戦を前に、2024年のヒット商品や消費トレンドが発表されました。キーワードは、「災害」と「物価高」です。【映像】「マイベスト」による品質検証の様子月間3000万人が閲覧する商品比較サービス「マイベスト」は、年間7500以上の商品の品質を検証しランク付けしています。ランキング発表後アクセス数が急増した商品カテゴリーは、携帯用トイレや非常用食品など「防災グッズ」のセットでした。アクセス数は1月に約6倍、