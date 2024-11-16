首都圏で相次ぐ強盗事件で、千葉県八千代市の質店と船橋市の貴金属販売店に強盗に入ろうとした疑いで、新たに26歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、川崎市に住む自称・派遣社員の清水苑美容疑者（しみず・そのみ=26）です。清水容疑者は2024年8月、仲間と共に船橋市の貴金属販売店に包丁を隠し持って押し入ろうとした疑いと、その1時間後にも、八千代市の質店で包丁を隠し持って店内を徘徊して金品を奪おうとした強盗予備な