【モデルプレス＝2024/11/16】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」（日本テレビほか／毎週土曜14：30〜／全10回）。モデルプレスでは日本で収録を行ったメンバーたちに独占密着。ここでは、第4回・第5回の収録の裏側をたっぷり紹介する。【写真】ENHYPEN、日本人気アーティストとの貴重コラボ◆ENHYPEN、古着企画の収録からスタートENHYPENの7人が“かっこいい”