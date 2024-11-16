１１月１６日の京都９Ｒ・秋明菊賞（２歳１勝クラス、芝１４００メートル＝９頭立て）は、田口貫太騎手が乗った単勝２番人気のキャッスルレイク（牝２歳、栗東・松下武士厩舎、父サートゥルナーリア）が、４角３番手から前を捉えて抜け出し、２勝目を挙げた。３／４馬身差の２着に４番人気イリフィ（鮫島克駿騎手）が入り、３着は逃げたエイヨーアメジスト（吉村誠之助騎手）が粘った。勝ちタイムは１分２３秒０（良）。田口騎