１１月１５日に引退を発表した船橋競馬所属の森泰斗騎手（４３）＝千葉県騎手会＝が同日夜に自身のＸ（旧ツイッター）で引退報道について触れた。森は「突然の発表で驚かせてすみませんでした」と切り出し、「まずは残り２週間しっかり仕事したいと思っています」と、１１月２５〜２９日の第９回船橋競馬開催まで騎乗に専念する意向を示した。引退の決断に至った経緯については明らかにされていないため、森自身は「理由につ