嵐の相葉雅紀（41）が16日、都内でアニメ映画「PUIPUIモルカーザ・ムービーMOLMAX」（11月29日公開）の完成披露試写会に出席した。今作でアニメ映画の声優に初挑戦。「モルカーの世界に関われて凄く光栄です」と喜んだ。モルモットが車になった「モルカー」たちの暮らすモルシティーにハイテク時代が到来し、AIモルカーが登場した世界を描く。劇中で主人公たちが“史上最大のモルミッション”に挑んでいることにちな