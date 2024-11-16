元女子日本代表なでしこジャパンの澤穂希氏（４６）が１６日、自身のインスタグラムを更新。「憲剛と一緒にサッカーをするのはもうしかしたら小学生以来かもしれないです憲剛の得意な縦パスを中に入れさせない守備を徹底します笑」と１２月１４日に行われる元日本代表ＭＦ中村憲剛氏（４３）の引退試合・エキシビションマッチへの意気込みを記し、当日着用するユニホーム姿や、小学生時代の写真を投稿した。澤氏は宮間あや