18日から再放送がスタートするNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(2021年)のキャストが再集結。ファンを喜ばせるオフショットが公開された。「安子を囲んで」と自身のXに4ショットを投稿したのは、西田尚美(橘小しず)。劇中で娘を演じた上白石萌音(橘安子)＝鹿児島県出身＝と夫の甲本雅裕(橘金太)、YOU(雉眞美都里)と肩を組む仲の良さを感じさせる1枚となっている。この投稿にファンからは「みなさんいいお顔」「で