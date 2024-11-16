福岡県警粕屋署は16日、粕屋町柚須付近で同日午前6時50分ごろ、男が通行中の女性に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50から60代くらいで身長170程度のがっちり体形。青色のスエット上下、色不明の帽子にメガネを着用していたという。