2024年11月16日未明、JR函館線の森駅―石倉駅の間でJR貨物の貨物列車が脱線した事故で、国の運輸安全委員会の調査官が事故現場に到着し、原因調査を開始しました。16日午前1時40分ごろ、貨物列車の運転士が、貨物列車が後ろに引っ張られる感覚を認め非常停止させました。その場で確認したところ、コンテナ貨車5両の脱線のほか、最後部の1両が約30メートル後方に分離していることを確認したということです。運転士にけが