アゼルバイジャンの首都バクーで開かれている国連気候変動会議（COP29）で15日、約30カ国が蓄電池などによる世界の蓄電容量を2030年までに6倍にする宣言に賛同した。気候変動対策のカギとなる再生可能エネルギー拡大に不可欠な技術だが、昨年のCOP28での再エネ拡大宣言に比べ、当初の賛同国数は大幅に少なく、広がりを欠く状況だ。開会式で登壇した、COP29の議長を務めるアゼルバイジャンのババエフ環境・天然資源大臣=2024年11