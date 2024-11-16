横浜ＤｅＮＡ本拠地・横浜スタジアム横浜ＤｅＮＡは１６日、元阪神の岩田将貴（２６）、元ソフトバンクの笠谷俊介（２７）の両投手と来季の契約を結ぶことで合意したと発表した。支配下契約の岩田は背番号６８、育成契約の笠谷は同１９９。岩田は２０２１年に九産大から育成ドラフト１位で阪神に入団した左腕。２２年に支配下契約を結んだが、１軍登板はない。今季はウエスタン・リーグで４６試合に登板し、１勝２敗、防御率２