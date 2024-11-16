俳優の山田孝之さんが、2024年11月12日にインスタグラムを更新。シュールな写真を公開し、SNSで注目を集めている。「"何をするか"は重要だが、"誰がするか"はもっと重要である」山田さんはインスタグラムで「"何をするか"は重要だが、"誰がするか"はもっと重要である」と投稿。片手に包丁を2本、もう片方の手に魚の「チヌ」（クロダイ）を持ち、上半身裸にエプロン姿の写真を公開し、「＃裸エプロン」「＃つり」「＃チヌ」のハッシ