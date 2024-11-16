餃子の皮を使ったレシピを4つご紹介します。餃子の皮が余って使いみちに困ったときや、使い切りたいときにおすすめです。少ない工程で簡単に仕上がります。▼見た目がかわいいエビチリマヨ巾着エビ、玉ねぎ、調味料を混ぜ合わせ、餃子の皮で包んでオーブントースターで焼いた一品。甘めなのでお子さんにもGOOD。かわいい見た目でお弁当にもぴったりです。余った餃子の皮でエビチリマヨ巾着by pomu◎話題入り♡揚げずに、ノン