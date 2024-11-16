【動画】東京スポーツ杯2歳S チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/YCV5vJEBd8U テレビ東京・冨田有紀アナから「第29回東京スポーツ杯2歳ステークス（GII）」のチョイ足しキーワードをお届け！ 【第29回東京スポーツ杯2歳ステークス（GII）】2024年11月16日（土）5回東京5日 発走時刻：15時30分2歳 オープン（国際）（指定）馬齢 コース：1,800メ&#1254