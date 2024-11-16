日本ハムは16日、今オフに戦力外通告を受けた北浦竜次投手（24）、安西叶翔投手（20）と育成選手契約を締結したと発表した。背番号は安西が「154」に、北浦が「163」に決定。高卒7年目の北浦は今季、開幕1軍入りを果たし、リリーフながら4月上旬までに2勝をマーク。貴重な左腕として新庄監督も期待していたが、5月以降は2軍のままシーズンを終了した。先月28日に戦力外通告を受け、球団側から育成契約を打診され、熟考の末に育