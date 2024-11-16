アメリカのトランプ次期大統領は、ホワイトハウスの大統領報道官にキャロライン・レビット氏を起用すると発表しました。レビット氏は1997年生まれの27歳で、今回の大統領選挙ではトランプ氏の選挙キャンペーンで、広報を担当していました。【映像】大統領報道官に起用されるキャロライン・レビット氏大統領報道官はホワイトハウスで定例の記者会見を開き、政府の公式見解を伝える注目ポストで、レビット氏が就任すれば史上最年