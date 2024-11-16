◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエールレディース第3日（2024年11月16日愛媛県エリエールGC松山＝6575ヤード）前週、年間女王戴冠を決めた竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）は7バーディー、2ボギーの66をマークし、通算13アンダーで首位と6打差の5位で最終日を迎える。2番で2メートルを沈めると、そこから3連続バーディーで勢いは加速。前半は3つスコアを伸ばして折り返した。この日は、持ち前の飛距離を生かして3つ