政治資金規正法の再改正を巡り、公明党の斉藤鉄夫代表は16日、政党から議員に支給される「政策活動費」の廃止などを挙げ、「改革をリードし、年内に法改正を実現したい」と強調した。斉藤氏は広島市で記者会見を開き、「公明党は17日で結党60周年を迎える。新しく出発する公明党の代表という大任を受けて、身の引き締まる思いだ」などと代表就任の抱負を述べた。政治改革については、「一貫して主張してきた、政治資金をチェックす