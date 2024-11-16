TPOによって声を使い分けることで、ビジネスも恋もうまくいくという（写真：Ran&Ran／PIXTA）「声が低いと落ち着いている雰囲気に、声の高い人はかわいい雰囲気に、といったように声の高さで人の印象は大きく変わります」と語るボイストレーナーの秋竹氏によれば、TPOによって声を使い分けることができれば、ビジネスも恋もうまくいく可能性が高くなるそうです。これまで4万人の「声」を変えてきた秋竹氏があみだした、TPOに合