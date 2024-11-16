歌手・タレントのmisonoが14日に自身のアメブロを更新。自身に出ていた症状と診断結果を明かした。【映像】misonoとNosukeの夫婦ショット（複数カット）この日、misonoは自身について「急にトイレへ行きたくなるタイプだけど、便秘より下痢症状の方がマシだと思っていた」と述べ「1日に何度もトイレに行く事は『溜め込まずに流れている証拠だから良い事だ』と、とらえていた」と説明。「最近ずっと水のような便だった」と自身