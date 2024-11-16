IAEA（＝国際原子力機関）のトップが、イラン国内の核施設2カ所を視察しました。【映像】IAEAトップがイランの「核施設」を視察現地メディアによりますと、IAEAのグロッシ事務局長は15日、中部ナタンズの核施設とフォルドゥのウラン濃縮施設を、イランの原子力当局関係者ら2人の同行のもと視察したということです。イランでペゼシュキアン氏が大統領に就任して以降、グロッシ事務局長がイランの核施設を直接視察するのは初めて