元阪神の鳥谷敬氏（43）が16日放送のテレビ朝日「中居正広の土曜日な会」（土曜前11・30）に出演。「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」に出場する侍ジャパンの森下翔太外野手（24）について言及した。鳥谷氏は現役時代に阪神や侍ジャパンで背番号1を背負った。現在は森下が阪神や侍ジャパンで背番号1を背負っている。鳥谷氏は森下の長所について「短期決戦に強い。シーズン中もそうですけど、ランナーを置いた時に非