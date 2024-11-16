＜大相撲十一月場所＞◇七日目◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】美しい顔の作り…大歓声起きるイケメン力士「かっけぇぇぇ」「美しい顔の作り」「人気すごい」ーー。まだ客席もまばらな三段目力士の取組で、“イケメン力士”が登場すると、館内が大歓声に包まれた。見事4連勝を飾り、存在感たっぷりな姿で土俵を去るまでファンを魅了していた。その力士の名は三段目五十六枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）。脊髄損傷のため7場所