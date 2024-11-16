嵐の相葉雅紀（41）、声優の大塚明夫（64）、まんきゅう監督が16日、都内で行われた映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』（29日公開）の完成披露試写会に出席。まんきゅう監督が、アニメ声優初挑戦となる相葉の声を絶賛した。【写真】完成披露試写会に参加した相葉雅紀、大塚明夫相葉はオファーを受けた際「僕でいいですか？」と思ったと告白。「新しい挑戦をさせていただけるという喜びと共に大きな覚悟が必要だなと