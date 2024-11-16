女子プロレスラーのダンプ松本が１６日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」に出演した。ダンプの半生を描いたネットフリックスドラマ「極悪女王」は大ヒット作品となっている。最初に話を聞いたのは、企画・脚本・プロデュースを務めた鈴木おさむ氏と飲んでいる時だったそうで、ダンプは「ヒールが主役になっても面白いんじゃないかって言ってくれて…。でも絶対、口だけだろうなって