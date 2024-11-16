※この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。イ・ハニがキム・ナムギルの体を心配した。韓国で15日に放送されたSBS金土ドラマ「熱血司祭2」（脚本：パク・ジェボム、演出：パク・ボラム）では、パク・ギョンソン（イ・ハニ）がキム・ヘイル（キム・ナムギル）を心配する様子が描かれた。この日、キム・ヘイルはパク・ギョンソンに身動きができなくなるかもしれないと打ち明け、「医者って元々、最悪の状況まで