◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第３日（１６日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）前週、初の年間女王を決めた今季８勝の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は９位から出て７バーディー、２ボギーの６６で回り、通算１３アンダーで５位に順位を上げた。トップとは６打差。２番で２メートルのバーディーを奪うと、３連続バーディー。後半も２つスコアを伸ばした。「前半の最初の方はシ