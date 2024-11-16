嵐の相葉雅紀（41）と声優の大塚明夫（64）が16日、都内で行われた映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』（29日公開）の完成披露試写会に出席。相葉が、毎日ヨーグルトと納豆を食べていることを明かした。【写真】完成披露試写会に参加した相葉雅紀、大塚明夫作品にちなみ、最近のミッションを問われた相葉は「ミッションというほどでもないのですが、毎日ヨーグルトを食べようとしています。納豆も毎日、食べようとし