アメリカで10月、火事によって建物の地下に閉じ込められた女性を、迫る火の手からギリギリで救出する瞬間がカメラに捉えられた。当初、地下からつながる低層の窓からの救出が難航していたが、中に入った消防隊員と警察官が協力し引き上げに成功。無事、女性は救出されたという。迫る炎！緊迫の救出劇アメリカ・オハイオ州で10月23日、現場に駆けつけた警察官が見たのは、激しい炎に包まれた住宅だ。その中には、女性が取り残されて