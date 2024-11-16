相葉雅紀（41）と声優の大塚明夫（64）が16日、都内でアニメ映画「PUI PUIモルカーザ・ムービーMOLMAX」（29日公開）完成披露試写会に出席した。モルモットが車になった世界で繰り広げられる、「モルカー」たちの友情、冒険を描いたストップモーションアニメ。今作はCGアニメでの完全新作で、相葉はアニメ映画の声優に初挑戦。「ルパン三世」の次元大介役などを務めたベテラン大塚とともに、モルカーの世界で暮らすヒューマ