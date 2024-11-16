今季限りでリールとの契約が満了となるカナダ代表FWは来夏争奪戦が予想されている。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは来夏の移籍市場の獲得リストにリール所属のカナダ代表FWジョナサン・デイビッドを載せているという。2020年8月にKAAヘントからリールに完全移籍を果たしたデイビッド。リール加入後はここまで公式戦通算202試合で97ゴールを記録するなど絶対的なエースとして活躍