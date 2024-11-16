◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第３日（１６日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）第３ラウンドが終了した。１０月の富士通レディース以来の今季２勝目を狙う山下美夢有（みゆう）が７バーディー、ボギーなしの６４で回り、通算１９アンダーで２位に４打差をつける単独首位で完全優勝に王手をかけた。通算２０勝の鈴木愛、初のシード入りを狙う政田夢乃がともに６５で回り１５アン