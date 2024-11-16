◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第３日（１６日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）山下美夢有（みゆう、加賀電子）は７バーディー、ボギーなしでこの日最少６４を記録し、通算１９アンダー。２位に４打差をつけ単独首位を守り、完全優勝に王手をかけた。前半は２番で１メートル、４番で２メートル、７番、８番でともにショットを１メートルにつけるなど好調で４つ伸ばし、後半も最