16日の福島4R・障害未勝利戦でアルマドラード（セン6＝小笠、父キングカメハメハ）に騎乗していた坂口智康（33＝尾形）が落馬。師匠の尾形師は「福島の病院に運ばれたが、意識はある。これから精密検査を行います」と容体を説明した。坂口は9月14日の阪神ジャンプSで落馬し頭部と胸部を負傷。この日はレース復帰初日だった。なお、17日の福島4R・障害未勝利戦は黒岩に乗り替わりとなる。