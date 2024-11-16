タレントのアレクことアレクサンダーが15日に自身のアメブロを更新。自宅にディズニーの品が段ボール4箱分届いたことを報告した。【映像】川崎希の2億円超え豪邸（複数カット） この日、アレクは「大量のリルリンリンがきたよ」というタイトルでブログを更新し、自宅に届いた東京ディズニーリゾート ショッピング専用デザインの段ボールを写真で公開。雨が降っていたため室内に入れたといい「濡れてたらのんちゃんに怒られると