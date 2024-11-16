【W杯2026アジア最終予選】インドネシア代表 0−4 日本代表（日本時間11月15日／ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム）【映像】菅原由勢の「ニアぶち抜きスーパーゴール」DF菅原由勢のスーパーゴールが、所属するサウサンプトンのファンたちも虜にした。日本代表は11月15日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）第5節でインドネシア代表を4−0で撃破。69分に4点目を挙げたのが、伏兵・菅原だった。  62分から交