福岡県警久留米署は１４日、同県久留米市、自称土木作業員の男（６９）を邸宅侵入、窃盗両容疑で逮捕した。発表によると、男は７月２１日〜８月１２日、同市の女性歯科医師（４８）が管理する空き家に侵入し、テレビや扇風機、指輪など３９点（計約１３００万円相当）を盗んだ疑い。「家に入って持っていったことは間違いありませんが、３９点も取っていません」と容疑を一部否認しているという。