APEC首脳会議に出席するためペルーを訪問中の石破首相は米バイデン大統領と初めて対面で会談しました。現地から日本テレビ政治部・官邸キャップの平本記者の中継です。◇◇◇日米首脳会談は非公開で10分間。続けて、韓国の尹錫悦大統領を交えての日米韓の首脳会談が冒頭が公開される形で予定より10分長い40分間、行われました。3か国会談が重視された形と言えます。石破首相「本日立ち上げが発表される日米韓調整事務局を活用