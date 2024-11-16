「阪神紅白戦、白組２−１紅組」（１６日、安芸市営球場）今キャンプ３回目の紅白戦は、雨天のため約３０分早めて試合を開始。試合中はマウンドに土が入れられる場面もあったが、途中で雨もやみ、予定通り５イニングを終えた。初回、先攻の紅組は、白組の先発・門別から１番・山田が右中間への二塁打を放ちチャンスメーク。小野寺の犠飛で先制した。４番の佐藤輝も初球を仕留め、中前打を記録した。後攻・白組も、紅組の先