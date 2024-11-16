歌手の氷川きよし（47）が2年ぶりとなるカレンダー「氷川きよし KIINA. カレンダー2025」（12月7日発売予定）を発売する。この記事の写真を見る10月1日に表紙画像が公開されたところ、予約が殺到。カレンダー販売サイトで1位を獲得するなど話題を集めている作品。同17日に各ショップ限定の特典画像が公開され、ファンからの反応も好評だ。氷川は15日、YouTubeで「私、氷川きよしの2025年のカレンダー、発売決定いたしました。たく