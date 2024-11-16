親子連れらが「てんつみ」を楽しんだ宮崎県や日向市の出展ブース＝ラゾーナ川崎プラザ国産木材活用を通した川崎市の交流活動を紹介し市制１００周年を祝う「優しい木と緑のひろば」が１６日、ＪＲ川崎駅前のラゾーナ川崎プラザで始まった。１７日まで。同市と連携する宮崎県と同県日向市、延岡市が出展し、国産スギ材の知育積み木「てんつみ」４００個による遊び場やワークショップなどがにぎわった。てんつみは「天才をつく