AKB48の海外姉妹グループで、マレーシア・クアラルンプール拠点のKLP48の行天優莉奈（25）黒須遥香（23）山根涼羽（24）、甲斐心愛（20）デヴィ（23）イーシャン（20）が16日、都内でメジャーリーグ通算696本塁打、MVP3度のレジェンド、Aロッドことアレックス・ロドリゲス氏（49）とトークイベントを行った。行天は引退後にMLBアナリストとしても活躍するAロッド氏に日本人選手の影響などを質問。Aロッド氏は「大谷選手だけでなく