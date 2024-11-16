【ニューデリー時事】インド北部ウッタルプラデシュ州の医科大学病院で１５日夜、火災が発生し、入院していた新生児少なくとも１０人が死亡した。他に新生児十数人が重体となっており、懸命の治療が続いた。地元メディアが伝えた。新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）で起きた電気系統のショートが発火原因との見方もあり、当局が詳しい状況を調べている。警報装置が作動せず、救助が遅れたとも報じられている。モディ首相はＸ（旧ツ