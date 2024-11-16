中国の宇宙貨物船「天舟８号」、ステーションとのドッキングに成功【新華社北京11月16日】中国の宇宙貨物船「天舟8号」は16日午前2時32分（日本時間同3時32分）、宇宙ステーションのコアモジュール「天和」の後方ポートとのドッキングに成功した。この後、「神舟19号」の乗組員が「天舟8号」に入り、計画に従って貨物の搬送作業を行う。中国有人宇宙プロジェクト弁公室が発表した。