将棋の藤井聡太竜王（22）＝王将など7冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（30）を迎える第37期竜王戦7番勝負第4局は16日午前9時、大阪府茨木市の複合施設「おにクル」で2日目が指し継がれ、午後2時すぎ、先手・佐々木が85手目、飛車捨ての強手で寄せに入った。さかのぼって82手目、藤井が3筋へ、自陣の角の利きに角をつないで王手飛車をかけた。この地点は佐々木の桂の利きにあり、角を取られたが、さらに角成りで2度目の王手飛車。