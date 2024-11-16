Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマートフォンを取り出すのに一苦労、ノートPCを入れるとほかのモノが入らない…。バッグにまつわるこうした不便から卒業できる、スマートなボディバッグが誕生しました。「QUICK PACK13」は、従来ボディバッグの2.4倍の容量を誇りつつも、スタイリッシュな見た目をキープ。使いやすさを極め